Österreicher nach EM-Aus wehmütig in Wien gelandet

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft ist nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM bitter enttäuscht aus Deutschland abgereist! Abschied voneinander nehmen hieß es für die Mannschaft großteils bereits in Berlin, wo diverse Charterflüge auf die ÖFB-Kicker warteten. Den zehn Spielern, die am Mittwochabend in Wien landeten, waren die Nachwehen des 1:2 gegen die Türkei vom Dienstag noch in den Gesichtern abzulesen.