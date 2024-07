Jugendsprache: Was sind die seltsamsten Begriffe?

Welche Wörter aus der Jugendsprache sind Ihnen bekannt? Gibt es darunter welche, die Sie besonders eigenartig und unverständlich finden oder vielleicht sogar welche, die in Ihren eigenen Sprachgebrauch eingeflossen sind? Welche Ausdrücke gab es in Ihrer Jugendzeit, die Sie womöglich noch heute verwenden? Wie stehen Sie generell zur Verwendung von Jugendsprache im Alltag? Lassen Sie uns an Ihren Gedanken zu dem Thema teilhaben!