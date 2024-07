Mit Hits und Humor in die Sommerferien starten

Die oö. Sommerferien starten mit einem großen Event-Angebot für jede Altersklasse: Musik-Fans dürfen sich zum Beispiel auf das KLANGfestival in Gallneukirchen freuen. Ein abwechslungsreiches „Seitengasslfest“ in Altheim garantiert Unterhaltung für Groß und Klein. In Bad Hall erfahren Naturliebhaber Wissenswertes über Kräuter, und Kinder kommen bei einem riesigen Spielepark in Perg voll auf ihre Kosten.