Ampel vor Seniorenheim erkennt langsame Fußgänger

Senior! So lautet das Ampel-Projekt an der Kreuzung Dauphinestraße-Enenkelstraße, das in den kommenden zwei Monaten umgesetzt wird und deutlich zur Verkehrssicherheit beitragen soll – insbesondere für vulnerable Gruppen. Ein Wärmebildsensor erkennt die querenden Personen und verlängert je nach Dauer die Grünphase für Fußgänger. Damit wird ein sicherer und komfortabler Übergang über die Straße in unmittelbarer Nähe des Seniorenzentrums Kleinmünchen gewährleistet sein.