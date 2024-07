„Entlasten statt Belasten muss die Devise sein“

Um dem Fachkräfteproblem entgegenzutreten und Mehrarbeit zu „belohnen“, sollten darüber hinaus Überstunden steuerfrei ausbezahlt und das Weiterarbeiten in der Pension mit Steuerfreiheit (keine Abzüge) belohnt werden, betont Mahrer. Man darf nämlich nicht vergessen, dass sich die Mitarbeiterproblematik in Zukunft weiter verschärften wird. Rund 250.000 Erwerbstätige der „Baby-Boomer-Generation“ gehen in den nächsten Jahren in Pension.