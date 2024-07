Geduld gefragt: Sturm-Fans stürmen die Kassen!

Vor dem Fan-Shop im Stadionturm in Liebenau ist Geduld gefragt. Wer die Gegner in der Königsklasse sein werden, ist den Sturm-Anhängern jedenfalls egal. Alle wollen beim Comeback nach 23 Jahren in der Champions League dabei sein. Für die Blind-Abos (die Auslosung steigt ja erst am 29. August) im geschützten Verkauf nehmen die Knofel auch allzu gerne Wartezeiten im Kauf. Die Fans stehen sich in Liebenau mit Vorfreude auf die Leckerbissen-Spiele in Klagenfurt die Füße in den Bauch. Der freie Verkauf beginnt dann am 23. Juli.