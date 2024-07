Biker (22) überholt mit 156 km/h Rettungsauto

Normalerweise überholen Rettungsautos zivile Fahrzeuge, in Wels war es am Montag umgekehrt: Ein 22-Jähriger aus der Messestadt raste mit 156 km/h auf seinem Motorrad an einem Rettungswagen vorbei, und das auf einem Abschnitt der Eferdinger Straße, auf dem eine Beschränkung von 70 km/h gilt.