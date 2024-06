Altintop vor ÖFB-Match: „Unter der Gürtellinie“

Kritik an Medienberichten

Der Rechtsverteidiger kam bei diesem Turnier bisher nur zu zwei Einsätzen, am Ex-Rapidler Mert Müldür scheint es für ihn derzeit kein Vorbeikommen zu geben. Beim 1:6 im vergangenen März in Wien wurde Celik eingewechselt. Die Erinnerung an das Debakel im Prater sind noch frisch, dennoch verzichtete der Italien-Legionär auf martialische Kommentare. „Ich sehe das Spiel am Dienstag nicht als Möglichkeit zur Rache. Es ist ein neues Spiel.“