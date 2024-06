Sensation! Waroschitz schafft Sprint-Double

Quartett fix – Quintett hofft

Neben Susanne Gogl-Walli haben der EM-Zweite Lukas Weißhaidinger (Diskus/am Samstag Meister mit 63,40 m), Europameisterin Victoria Hudson (Speer/Meisterin mit 63,10) und Marathonläuferin Julia Mayer die Direkt-Qualifikation für Paris geschafft. Nach Ende der Qualifikationsfrist an diesem Sonntag (30. Juni) haben noch fünf ÖLV-Aktive berechtigte Hoffnungen, sich über die „Road to Paris“ zu qualifizieren. Praktisch fix ist der EM-Sensations-Sechste Raphael Pallitsch (1500 m), dahinter haben Markus Fuchs (100 m), Enzo Diessl (110 m Hürden), Siebenkämpferin Verena Mayr sowie Karin Strametz (100 m Hürden) die nächstbesten Chancen. Dienstag, wenn die „Road to Paris“ von der World Athletics endgültig aktualisiert ist, weiß man, wer das bereits fixe Quartett in Paris verstärkt…