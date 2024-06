Familie Wurz im Zeichen des Rings

Gesagt, getan. Die Strecke wurde umgestaltet, verkürzt (wegen Lärmbelästigung), quasi „renn-fit“ gemacht.Wurz gründete eine Firma, managte die Strecke und die Formel-1-Läufe. „Es war perfekt. Nichts aber im Vergleich zu heute. Was am Ring geschehen ist und geschieht, ist einmalig“, so Franz, dessen Sohn Alex 1996 im Rahmen eines F1-Tests für Sauber nicht nur seine persönlich ersten Runden in einem F1-Boliden, sondern auch die ersten Runden eines F1-Autos überhaupt auf dem neuen Streckenlayout des damaligen A1-Rings drehte.