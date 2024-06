An Ampel Cola durchs offene Autofenster geschüttet

Völlig durchgedreht ist ein 32-jähriger Serbe in Gmunden (OÖ). Denn er versperrte einem 62-Jährigen mit seinem Auto die Ausfahrt. Der Ältere fuhr zwar rechts an seinem Wagen vorbei, doch an einer roten Ampel kamen die beiden wieder nebeneinander zum Stehen. Da eskalierte der Streit völlig.