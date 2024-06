Wien bekommt nun endlich ein weiteres Kassen-MRT

Die Details

Wien bekommt ein weiteres Kassen-MRT. Dieses wird in Floridsdorf in den kommenden Monaten in einem neuen, modernen Diagnosezentrum entstehen. Österreichweit kommen 13 neue Geräte für Patienten mit e-Card. Die zusätzlichen Kapazitäten werden dabei sowohl im niedergelassenen Bereich (fünf Geräte) als auch in Kooperation mit dem Spitalsbereich (acht Geräte) in fast allen Bundesländern zur Verfügung gestellt. Weiters werden mit den Ländern Kooperationsvereinbarung verhandelt um auch bestehende Spitalsgeräte besser nutzen zu können.