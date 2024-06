Jetzt kommt flächendeckende Versorgung im Land

Einige Neuerungen

Ab heuer wurde er von je 13,51 Euro auf je 24,42 Euro pro Einwohner erhöht, was Zusatzangebote ermöglicht. So wurden der Stützpunkt in Rudersdorf zu einem 24-Stunden-Betrieb ausgebaut, zwei neue Einsatzstellen in Großpetersdorf und in Zurndorf geschaffen und zehn zusätzliche Einsatzteams positioniert. Insgesamt werden 60 Teams von 17 Standorten aus zu Einsätzen fahren.