Nach Corona: Comeback von Konrad ist geplatzt

Ganz vorne mitmischen werden für Gogl seine heimischen WorldTour-Fahrerkollegen. „Felix Großschartner von UAE traue ich alles zu, er ist genau so euphorisch auf die Heimrundfahrt wie ich und hat ein Bombenteam am Start. Auch Ricci (Riccardo) Zoidl fuhr in der letzten Zeit bärenstark. Ich würde mir für ihn echt wünschen, dass er eine gute Performance zeigen kann.“ Die Rundfahrt sei extrem schwer, „vor allem in den letzten drei Tagen. Aber Österreich hat nun mal viele Berge.“