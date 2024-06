Seit über 160 Jahren im Rauchfangkehrer-Geschäft

Wann genau Iganz Guetz, der Vorfahre von Thomas Guetz, den Betrieb gegründet hat, ist nicht eindeutig festzustellen. „Wir haben leider keine Aufzeichnungen. Das Einzige, was auf die lange Unternehmenstradition hindeutet, ist ein Wandkalender aus dem Jahr 1879, den uns einmal ein Kunde gebracht hat“, erzählt Thomas Guetz, der den Ferlacher Rauchfangkehrerbetrieb bereits in fünfter Generation leitet: „Wir glauben daher, dass der Betrieb so ums Jahr 1860 gegründet wurde.“