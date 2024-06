Alkolenker versteckte sich bei den Schwiegereltern

Weil ein offensichtlich alkoholisierter Lenker im Bereich der B1 in Vöcklabruck unterwegs sei, riefen mehrere Verkehrsteilnehmer am Donnerstag kurz vor 23 Uhr die Polizei. Der Übeltäter war schnell „gefunden“. An der Kreuzung mit der Gmundner Straße sah eine Polizeistreife mehrere Autos mit eingeschalteter Warnblinkanlage, die dort aufgrund eines Verkehrsunfalls angehalten hatten. Beteiligt war auch das gesuchte Fahrzeug.