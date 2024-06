Alkolenker übersah 16-jährigen Motorradlenker

Um 0.55 Uhr war ein 44-Jähriger aus Tiefgraben mit seinem Pkw in Mondsee in Richtung B 154 unterwegs, als er an einer Kreuzung Richtung Zell am Moos abbiegen wollte. Dabei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer und rammte ihn. Der 16-Jährige aus Zell am Moos wurde dabei von seinem Zweirad geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen.