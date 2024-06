Schmaler Weg durch ungestüme Naturgewalten

Trotz der Extreme dieses Lebensraums haben auch in der Klamm zahlreiche Spezialisten ein Zuhause gefunden. Wer genau hinsieht, wird vielleicht den ein oder anderen Bewohner entdecken. In den etwas ruhigeren Flussläufen im Schluchtenbereich sind Bachforellen zu finden. Auffällig sind die roten Punkte mit weißem Rand an der Flanke dieses Raubfischs. Diese Fischart lebt in kühlen, klaren Bächen und Gebirgsflüssen. Sie ernährt sich von Insekten, Larven, Schnecken, Krebstieren und anderen kleinen Fischen. Auf großen Steinen im Wasser sowie im Uferbereich ist die Wasseramsel anzutreffen. Der etwa starengroße, rundliche Vogel ist der einzige heimische Singvogel, der tauchen und schwimmen kann. Ihr Nest baut die Wasseramsel meist direkt an der Uferböschung. Auf dem Speiseplan stehen im Wasser lebende Kleintiere wie Köcherfliegenlarven, Flohkrebse oder Schnecken. Die Vögel sind so sehr an ihren Lebensraum angepasst, dass sie sogar unter Wasser mehrere Meter laufen können.