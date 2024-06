16-Jährige missbraucht: „Kann darüber nur lachen“

16-Jährige starb in Wohnung an Überdosis

Der Rumäne meint damit die Nacht von 9. auf 10. Dezember 2023 – als er mit einer erst 16-Jährigen in seiner Wohnung in Wien-Wieden Drogen konsumierte, sie im völlig beeinträchtigten Zustand missbraucht haben soll. „Er sieht sie regungslos am Bauch liegen“, verdeutlicht die Staatsanwältin. Dann habe der fast 40 Jahre ältere Mann geschlechtliche Handlungen an ihr vorgenommen. Dass das Mädchen an einer Überdosis verstorben war, merkte der Angeklagte erst am Sonntagmorgen.