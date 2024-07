Die Künstliche Intelligenz gibt sich den Kick

„Trainerteams können so noch qualifizierter Entscheidungen treffen und die Leistung jedes Spielers wird objektiv messbar“, so die zone14-Gründer, die die Vereine mit ihrer Software und auch mit zwei 4K-Kameras ausstatten. Mehr als 65 Klubs in fünf Ländern setzen mittlerweile schon auf das Know-how des Spezialisten für Fußball-Videoanalyse.