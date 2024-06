Linzer beim Ballholen fast in der Donau ertrunken

Sogar Motorboot kämpfte

„Er war nur mehr etwa sieben Meter vom Brückenpfeiler entfernt, konnte kaum noch sprechen. Wir haben ihm Rettungsring und Leine zugeworfen, ihn dann über die Bergeplattform an Bord geholt.“ Selbst mit dem Motorboot war es bei der Strömung nicht leicht, die Bergung durchzuführen. In der Kabine konnte sich der total entkräftete und unterkühlte Mann aufwärmen – die Donau dürfte an der Unglücksstelle nicht mehr als 14 oder 15 Grad gehabt haben.