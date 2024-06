Alle Covid-19-Anträge endlich erledigt

Für allfällige ähnliche Ereignisse in der Zukunft will Rüscher keine solchen Einzelfallprüfungen nach dem Epidemiegesetz mehr. Entschädigungen sollten ihrer Ansicht nach auf Antrag ausgezahlt und anschließend die Fälle stichprobenartig überprüft werden. „Dies haben wir auch dem Bund klar vermittelt. Wir erwarten eine entsprechende Anpassung im neuen Epidemiegesetz für Österreich, das derzeit in Ausarbeitung ist“, erklärte Rüscher.