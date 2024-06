Neuer Kopf für den Vorarlberger Tierschutz

Ruth Sonnweber (Jahrgang 1980) absolvierte nach ihrem Zoologiestudium in Wien das Doktoratsstudium in Kognitionsbiologie. Sie war sowohl Studienassistentin als auch PostDoc und Projektleiterin an der Uni Wien und hat in diesem Rahmen Forschungsaufenthalte u.a. in Gibraltar, Schottland und Sambia absolviert. Sie war auch in mehreren internationalen Forschungsprojekten involviert und in der Lehre tätig.