Versunkener Fluss wird in Oberwart freigelegt

Stadt Oberwart als Vorbild für urbane Oasen

Für die Stadt wäre es eine weitere „urbane Oase“, nachdem im Vorjahr der Stadtgarten um 1,6 Millionen Euro zum grünen Herz der Stadt umgebaut wurde. Mit Erfolg, wie Stadtchef Georg Rosner im Hinblick auf den kühlenden Effekt sagt. Der Temperaturunterschied sei deutlich spürbar. „Ein Mehr an Grün macht das Leben in einer Stadt angenehmer und mit der Freilegung des Baches sorgen wir wieder für ein Stück mehr Lebensqualität und gleichzeitig mehr Klimaschutz“, so Rosner.