Deutscher (67) beim Wandern auf Kreta gestorben

Mittagshitze unterschätzt

Griechische Ärztinnen und Ärzte sagten, dass die Touristinnen und Touristen die Auswirkungen der hohen Temperaturen unterschätzen würden. So könne ein Hitzeschlag beispielsweise Verwirrung und Orientierungslosigkeit verursachen, was dazu führe, dass Wanderinnen und Wanderer vom Weg abkämen. Weitere gefährliche Faktoren, vor allem in höherem Alter, seien Dehydrierung sowie Herz- und Kreislaufbeschwerden.