Verstappen perplex: „Sind nicht mehr die Nr. 1!“

Verstappen „66 Runden am absoluten Limit“

Ähnlich sah es Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko, der angesprochen auf die Souveränität des Sieges einzig Verstappens Leistung hervorhob. Diese bezeichnete der Steirer als „souverän“, Verstappen sei „66 Runden am absoluten Limit“ gefahren. Von RB-Teamchef Christian Horner gab es ebenfalls ein Lob für den WM-Leader. „Er ist so entschlossen in großen Momenten“, sprach der Brite das wohl entscheidende Überholmanöver in der dritten Runde gegen George Russell an.