Mit 20 zur Meisterin: Ein Traum wird wahr

Paulas Weg zum Erfolg

Ihre Ausbildung begann in der Modeschule in Mödling und setzte sich in der Meisterklasse an der Herbststraße fort. „Die Absolvierung der Meisterprüfung war mein Ziel, ich bin stolz, dass ich mich nun Meisterin nennen darf“, so die talentierte Wienerin. Jungen Menschen, die eine Karriere in der Modebranche anstreben, rät sie: „In der kreativen Szene, wie sie auch die Modebranche ist, kommt es darauf an, von Anfang an zu sich zu stehen und ein individuelles Alleinstellungsmerkmal zu finden.“