Mbappe lacht, schießt und wirft die Maske weg

„Arzt gibt ihm keine Chance“

In einem Trainingsspiel am Samstag der Reservisten vom Vorabend gegen die U 21 des SC Paderborn hatte der 25 Jahre alte Kapitän auf jeden Fall wieder mitgewirkt. Er werde sich auch weiter an die Maske gewöhnen, die sein Sichtfeld etwas verändere, erklärte Deschamps. „Er würde lieber ohne spielen, aber der Arzt gibt ihm keine Chance, sagte Mitspieler Aurelien Tchouameni bei einer Pressekonferenz der Franzosen am Sonntag in ihrem EM-Quartier in Ostswestfalen. „Wenn er auf dem Platz stehen wird, wird er uns viel bringen.“