Famose Einspringerin und ein gereifter Meister

Sie war die Einspringerin der Einspringerin. Für den Liederabend am Freitagnachmittag war eigentlich Katharina Konradi vorgesehen, aufgrund ihrer Indisposition war zunächst die Umbesetzung mit Sophie Rennert geplant. Doch auch diese musste absagen, sodass schließlich Erika Baikoff, die schon einmal in Hohenems in einem Ensembleabend aufhorchen ließ, in nur einem Tag dieses Konzert übernahm. Und sie „kam, sang und siegte“: Diese junge russisch-amerikanische Sängerin begeisterte voll und ganz. Als ob sie ihre Vielseitigkeit zeigen wollte, bot sie unmittelbar aufeinanderfolgend Lieder verschiedenster Stimmung dar. Am prägnantesten war dies mit Schuberts „Der Zwerg“ und „Des Fischers Liebesglück“.