Ganz besondere Steine, die um die Welt gehen

27 Cent für eine Platte aus dem Jahr 1958

Auf alten Dachböden finden sich immer wieder Schätze: „Für den Einzelnen wertlos, für Sammler ein echtes Schmuckstück“, so Wagner. Gerade die älteren Star- Wars-Figuren seien teuer. „Da kommt schon einiges zusammen bei uns. Aber was will ein Einbrecher mit zehn Kilo Lego? Ich glaube, es gibt ein lukrativeres Klientel als mich“, zwinkert die 45-Jährige und überprüft jeden einzelnen Stein genau, ehe dieser in eine beschilderte Lade kommt. „Einige sind angebissen. Es gibt halt viele Familien mit Hunden. Auch die Kinder knabbern gerne am Lego herum.“