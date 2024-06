Der Tennengau zittert vor der nächsten Blechlawine

Nun stehen die großen Ferien an. Fünf deutsche Bundesländer sind bereits gestartet. Wien, Niederösterreich und das Burgenland folgen kommende Woche in die Sommerferien. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands – Nord-Rhein-Westfalen – beginnen die Ferien am 8. Juli. Gleich wie in Westösterreich. Zusammengefasst: Innerhalb von zwei Wochen jubeln knapp sechs Millionen Schüler in Österreich und Deutschland mit ihren Familien über die Ferien.