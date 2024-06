Nichts ging mehr! 25 Kilometer Stau auf der A10

Dabei erwies sich auf der A10 in Salzburg der Baustellenbereich Golling-Werfen „wieder einmal als Nadelöhr Nummer 1“, so der ÖAMTC weiter. In Tirol waren demnach die Fernpassstraße (B179) zwischen Nassereith und Füssen und die Inntal-Autobahn (A12) vor dem Grenzübergang Kufstein Richtung Bayern überlastet.