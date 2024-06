Fähren-Unglück: Gäste mussten an Bord übernachten

Die Interislander Aratere, betrieben vom staatlichen Unternehmen KiwiRail, lief in der Nähe der Stadt Picton an der Nordküste der Südinsel auf Grund. Nach Angaben von Transportminister Simeon Brown soll ein kürzlich installiertes technisches Gerät an Bord ausgefallen sein, was zum Verlust der Steuerfähigkeit des Schiffes führte. Brown zufolge seien unabhängige Untersuchungen eingeleitet worden.