Überschwemmungen und Erdrutsche in der Schweiz

Die meisten von ihnen wohnen in der Gemeinde Chippis bei Siders. Verletzte gab es ersten Informationen nach nicht. Die Überschwemmungen und Erdrutsche verursachten große Schäden an der Infrastruktur. Entlang der Rhone wurde am Freitagabend der höchste Pegelstand erwartet, das geht mit einer erhöhten Hochwassergefahr einher. Die Behörden empfahlen der Bevölkerung, sich den Wasserläufen nicht zu nähern, nicht auf Brücken zu parken und Fahrten zu reduzieren.



Hier sehen Sie Aufnahmen aus Zermatt.