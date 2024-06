Ärzte blocken Wunsch der Apotheker als „absurd“

„Wir müssen Standesdünkel überwinden“ – mit einem Blick auf Vertreter der Ärztekammer forderte Monika Aichberger, Vize-Präsidentin der Apothekerkammer OÖ, bei den „Sommergesprächen“ Pharmazeuten in Linz engere Zusammenarbeit. Nachdem man in den Apotheken testen darf, soll es auch möglich werden, dass Impfungen verabreicht werden. Von der Ärztekammer OÖ gab’s am Tag nach dem Abendempfang die zu erwartende Antwort: „Impfen muss bei den Ärzten bleiben“ – die geringe Impfrate würde durch das Angebot in den Apotheken nicht gehoben.