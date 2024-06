Stadtvize entschuldigt sich & will im Amt bleiben

Die veröffentlichten Nachrichten seien teilweise aus dem Kontext gerissen, müssten richtig eingeordnet werden: „Das sind Nachrichten in einer internen Arbeitsgruppe. Sind mal wieder Konflikte mit dem Team Kärnten oder der FPÖ eskaliert, sind auch mit mir die Emotionen durchgegangen“, so Liesnig, der inhaltlich aber keineswegs einen Rückzieher macht: „Meine Kritik an Stephane Binder und Andreas Skorianz habe ich auch schon in der Öffentlichkeit kommuniziert“, meint der in Kritik geratene Vizebürgermeister und nimmt auch seine Mitarbeiter und Kollegen in Schutz: „Das angefertigte Bild von Bürgermeister Christian Scheider wurde nicht verwendet oder veröffentlicht – ich werde keine Mitarbeiter mit Konsequenzen bestrafen, um künstlich ein Zeichen zu setzen“, und schließt damit wohl einen Rausschmiss von Bezirksgeschäftsführer Jakob Grollitsch – er hatte die Bildmontage von Scheider in die Gruppe geschickt – aus. Die Nachricht von Gemeinderat Glück wäre ebenfalls in einem anderen Kontext entstanden.