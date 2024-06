Der Bundeskanzler tourt durch die Gemeindestuben

Ein Schelm, wer Nehammer schon auf Wahlkampftour sieht – er selbst nennt es lieber „Dialog“. Was ihm sonst noch auf den Lippen brannte, war das Thema Gewessler: „Wo Recht gebrochen wird, darf man nicht wegschauen.“ Die Koalition bleibt, die Strafanzeige sei für ihn aber alternativlos. Zu Kickl meinte der Kanzler: „Er will die Gesellschaft spalten und ist in Verschwörungstheorien verhaftet – ich sehe da keine Verbesserung.“