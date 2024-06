Zwei Projekte mit Mehrwert, eines zum Kasse machen

Unter die Kategorie „Leistbarer Wohnraum“ fallen die komfortablen Appartements in absoluter Bestlage definitiv nicht. Von PRISMA wird offensiv die Nutzung als Ferienwohnung beworben, es ist also zu befürchten, dass am Ende nur drei weitere „Geisterblöcke“ entstehen, wie es sie am Bodenseeufer bereits in großer Zahl gibt. Ein öffentlicher Mehrwert ist aus diesem Projekt jedenfalls nicht abzuleiten. Die Fertigstellung des Ensembles ist für 2026 geplant.