Im Rekordtempo von Wiesen nach Mariazell

Start um 23 Uhr

Gestartet ist das Trio um 23 Uhr abends in seiner Heimatgemeinde. Die Route führte die Herren über Neudörfl, Wiener Neustadt, Puchberg am Schneeberg, Schwarzau im Gebirge, Gscheidl, Lahnsattel, Terz nach Mariazell. Nach 21 Stunden, um 20 Uhr abends, kamen die drei Marschierer dann in Mariazell vor der Basilika an – geschafft und müde, aber voller Stolz ging es dann nach den Strapazen endlich ins Hotel.