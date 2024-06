Lenker (48) flüchtet nach schwerem Unfall in Wien

Der erste Unfall spielte sich in der Rosiwalgasse in Richtung Rothneusiedler Gasse in Liesing ab. Ein 48-jähriger Lenker kam plötzlich von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Leitpflock und erwischte dabei einen 32-jährigen Fußgänger. Allerdings blieb das Auto dabei nicht zum Stillstand und stieß in weiterer Folge gegen einen Lichtmast und eine Haltestellenbank.