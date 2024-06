Pläne am Katschberg: „Schwache Zeit beleben!“

Lengdorfer kennt sich aus, wenn es ums Thema Tourismus geht. „Ich habe beruflich damit immer zu tun gehabt. Sei es als Rezeptionist, Koch oder die Arbeit in Sportjobs“, so der 35-Jährige. Der Lungauer hat viele Pläne für den Klimaberg. „Der Ort soll nicht nur ein Winter- und Sommerziel für Gäste sein. Auch die Jahreszeiten Frühling und Herbst müssen noch mehr gestärkt werden – wir wollen als Ganzjahrestourismusziel fungieren.“ Vor allem ins Frühjahr will Lengdorfer mehr investieren. „Der April und die Zeit zu Ostern sind aktuell nämlich schwach – hier braucht es gute Angebote.“ So will er Tagesevents in Mehrtagesveranstaltungen umwandeln. „Damit erhöhen wir unter anderem die Zahl an Nächtigungen. Dafür müssen wir aber auch ein vielseitiges Rahmenprogramm anbieten“, spricht der neue Leiter des Tourismusverbandes von einem Fünf-Jahresprojekt.