Mädchen zur Übermittlung von Sex-Videos genötigt

Ein 15-jähriges Mädchen hatte im vergangenen November im Instant-Messenger-Dienst Snapchat einen Burschen kennengelernt, der sie derart unter Druck setzte, dass sie ihm am Ende mehrere Videos übermittelte, die sie bei der Vornahme geschlechtlicher Handlungen zeigten. Am Mittwoch saß der 19-Jährige am Wiener Landesgericht.