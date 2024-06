Die Herstellung von Sudoku und Kreuzworträtseln

Es wird von der mythischen Kreatur Sphinx erzählt, die den Eingang zur Stadt Theben bewachte und nur Reisende passieren ließ, die ihr Rätsel lösen konnten: „Was geht am Morgen auf vier Beinen, am Mittag auf zwei und am Abend auf drei?“ Die Antwort darauf: der Mensch. Als Baby krabbelt er auf allen Vieren, als Erwachsener geht er auf zwei Beinen und im Alter nimmt er einen Stock zur Hilfe.