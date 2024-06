Heroin & Kokain: Garage als Drogen-Umschlagplatz

Bei einer Garage in einem Innenhof in Klagenfurt soll es laut dem Hinweisgeber zu verdächtigen Geschäften kommen. Und so rückten umgehend gleich mehrere Polizeistreifen zur angegebenen Adresse aus, um nach dem Rechten zu sehen. Und der Tipp des Hinweisgebers stellte sich als goldrichtig heraus. Schon bei der routinemäßigen Kontrolle der anwesenden Personen stellten die Beamten in einer Tasche Rauschgift sicher.