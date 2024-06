Manche Sonnenschutzmittel versagen beim UV-Schutz

Verbotene Weichmacher in drei Produkten

In drei weiteren Mitteln wurde der Weichmacher DnHexP nachgewiesen, der laut EU-Verordnung in Kosmetika verboten ist. Die Substanz kann bei der Herstellung eines UV-Filters als Verunreinigung entstehen. Das sei vermeidbar, die festgestellte Konzentrationen seien allerdings so gering, dass sie kein akutes Gesundheitsrisiko bergen, teilte der VKI mit.