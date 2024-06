„Ein Besessener, er stachelt uns damit alle an“

Rein vom Resultat her legten die Niederlande in der Österreich-Gruppe D einen Traumstart hin, doch was die Leistung betrifft, bleibt reichlich Luft nach oben: „Ich kann nicht sagen, dass mir dieser fehlerhafte Auftritt Spaß gemacht hat“, kritisierte der 134-fache Teamspieler und nunmehrige TV-Experte Wesley Sneijder nach dem 2:1 über Polen, nahm aber auch das Team in Schutz: „Es war das berüchtigte erste Spiel, da heißt es siegen. Mehr nicht!“