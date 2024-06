Betrunkener Floriani mit Feuerwehrauto unterwegs

Der 20-Jährige hatte schon reichlich getankt, als er die Schnapsidee hatte, unbefugt in ein Auto der Feuerwehr zu steigen und damit eine Spritztour zu unternehmen. Erst fuhr er in Schnepfau gegen einen abgestellten Anhänger, dann ging die muntere Fahrt weiter bis ins Dornbirner Conrad Sohm. Am Weg dorthin schaltete er mehrmals das Blaulicht ein.