Im Sportland Burgenland: Es kann nur einen geben

Der Stinatzer Robert Zsifkovits wurde im Rahmen der 26. ordentlichen Generalversammlung in Oberpullendorf einstimmig für die nächsten vier Jahre in seiner Funktion als ASVÖ-Präsident bestätigt. Der 69-Jährige, der dem größten burgenländischen Sportdachverband bereits seit 2004 vorsteht, geht nun also in seine sechste Amtsperiode.