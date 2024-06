Lobnig bei Weltcup-Comeback im Finale ++ Reim 3.!

Die Kärntnerin lag in ihrem Halbfinal-Lauf am Samstag zehn Sekunden hinter der siegreichen Australierin Tara Rigney, den Rest des Feldes hielt sie aber in Schach. In den LG-Einern kam Lukas Reim als Dritter mit elf Sekunden Rückstand erstmals aufs Podest, Lara Tiefenthaler wurde Sechste.