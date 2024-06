Freundin enthüllt Nagelsmann-Geheimnis

„Ich fotografiere sie auch gern“

„Die Unterstützung meiner Lebensgefährtin und meiner ganzen Familie ist mir extrem wichtig“, sagte Nagelsmann, der sich auch ein bisschen darüber lustig machte, dass seine Lebensgefährtin, sozusagen die DFB-„First Lady“, am Freitag derart im Fokus stand: „Wenn sie jeder fotografieren will, ist das ja kein so schlechtes Zeichen. Dann scheint sie es ganz gut zu machen auf den Fotos. Ich teile die Meinung: Ich fotografiere sie auch gern.“